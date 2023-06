Meryl Streep, Mark Ruffalo e mais apoiam greve de atores em Hollywood

Diversos nomes da atuação assinaram uma petição em apoio à greve de roteiristas em Hollywood. Na carta de apoio enviada ao Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG-Aftra), cerca de 300 artistas solicitam ações benéficas para a classe artística.

Nomes como Meryl Streep, Mark Ruffalo, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon, Glenn Close, Ben Stiller e Amy Schumer estão listados na petição que possibilita uma greve de atores.

Assim como os roteiristas, os atores solicitam melhores salários, melhorias nos ganhos relacionados aos streamings e proteção contra a Inteligência Artificial (IA).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Uma greve traz dificuldades incríveis para tantos, e ninguém a quer isso. (...) Mas estamos preparados para atacar, se for o caso.”, detalhou a petição enviada à liderança e ao comitê de negociação do SAG-Aftra.

LEIA TAMBÉM Disney adia Avatar e Capitão América após greve de roteiristas

Quinta Brunson, David Duchovny, Chelsea Handler, Eva Longoria, Rami Malek, Patton Oswalt, Sarah Polley, Parker Posey, Kyra Sedgwick e Chlöe Sevigny também assinaram a carta de apoio.

Com o atual contrato dos atores expirando nesta sexta-feira, 30, caso não haja acordo, a greve está autorizada a acontecer a partir do dia 1º de julho.

Greve em Hollywood: entenda as solicitações dos roteiristas

Cerca de 11.500 roteiristas de cinema e televisão de Hollywood, membros do Sindicato dos Roteiristas da América (Writers Guild of America, em inglês), entraram em greve no dia 2 de maio.

A decisão aconteceu depois que o sindicato não conseguiu chegar a um acordo com a Walt Disney, Netflix, Amazon, Warner Bros., Paramount e outras empresas de mídia, por salários mais altos e salvaguardas em torno do uso de inteligência artificial na era do streaming de TV.



VEJA MAIS 'Stranger Things' paralisa produção devido à greve de roteiristas

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui