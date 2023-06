Disney adia Avatar e Capitão América após greve de roteiristas

A gigante do cinema anunciou que filmes como "Avatar" e "Capitão América 4" terão que ser adiados; confira as mudanças

A Disney anunciou o adiamento do lançamento de várias produções esperadas no universo cinematográfico. As mudanças ocorrem por causa da greve dos roteiristas de Hollywood.

As sequências de "Avatar", por exemplo, tiveram modificações drásticas de lançamento. O próximo filme, que antes estava previsto para 2024, só será lançado em dezembro de 2025. "Avatar 4" será lançado em dezembro de 2029 e "Avatar 5" em dezembro de 3031.

Marvel Studios

A Marvel Studios também teve uma série de mudanças nas datas de lançamento. Filmes como "Capitão América 4", "Thunderbolts" e "Blade" foram adiados. Já produções como "Deadpool 3" e o "Quarteto Fantástico" serão lançadas antes do previsto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Star Wars



No mês de abril deste ano foi confirmada a produção de dois novos longas da franquia "Star Wars". Um dos filmes seria estrelado por Daisy Ridley e o outro por Dave Filoni, de "The Mandalorian". A Lucasfilm não lança filmes no cinema desde "Star Wars: A ascensão Skywalker", em 2019.

A greve dos roteiristas, no entanto, faz com que as datas das produções ainda sem título sejam modificadas. Um dos projetos seria lançado em dezembro de 2025, mas teve que ser adiado para maio de 2026. A outra produção em curso teve a data de estreia adiada para dezembro de 2026.



Confira o calendário atualizado das próximas estreias da Disney nos cinemas:

Avatar 3: 19 de dezembro de 2025 (antes previsto para 2024);

19 de dezembro de 2025 (antes previsto para 2024); Moana (27 de junho de 2025)

(27 de junho de 2025) Star Wars (novo filme, ainda sem título): 18 de dezembro de 2026;

(novo filme, ainda sem título): 18 de dezembro de 2026; Star Wars (novo filme, ainda sem título): 22 de maio de 2026 (antes previsto para 19 de dezembro de 2025);

(novo filme, ainda sem título): 22 de maio de 2026 (antes previsto para 19 de dezembro de 2025); Star Wars (novo filme, ainda sem título): 17 de dezembro de 2027

(novo filme, ainda sem título): 17 de dezembro de 2027 Avatar 4: 21 de dezembro de 2029;

Avatar 5: 19 de dezembro de 2031.

Lançamentos da Marvel:

Deadpool 3: 3 de maio de 2024 (antes previsto para 8 de novembro de 2024)

3 de maio de 2024 (antes previsto para 8 de novembro de 2024) Capitão América 4: 26 de agosto de 2024 (antes previsto para 3 de maio de 2024)

26 de agosto de 2024 (antes previsto para 3 de maio de 2024) Thunderbolts: 20 de dezembro de 2024 (antes previsto para 26 de julho de 2024)

20 de dezembro de 2024 (antes previsto para 26 de julho de 2024) Blade: 14 de fevereiro de 2025 (antes previsto para 6 de setembro de 2024)

14 de fevereiro de 2025 (antes previsto para 6 de setembro de 2024) Quarteto Fantástico: 2 de maio de 2025 (antes previsto para 14 de fevereiro de 2025)

2 de maio de 2025 (antes previsto para 14 de fevereiro de 2025) Vingadores: A Dinastia Kang: 1º de maio de 2026 (antes previsto para 2 de maio de 2025)

1º de maio de 2026 (antes previsto para 2 de maio de 2025) Vingadores: Guerras Secretas: 7 de maio de 2027 (antes previsto para 1 de maio de 2026)

Sobre o assunto Após os roteiristas, atores de Hollywood podem entrar em greve

Jurados de Cannes declaram apoio à greve de roteiristas de Hollywood

'Stranger Things' paralisa produção devido à greve de roteiristas

Roteiristas de Hollywood fazem greve após fracasso em negociações

Roteiristas de Hollywood anunciam greve após fracasso das negociações com estúdios

Aos 100, Disney lança Ariel negra e encara passado racista

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui