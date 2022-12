Oppenheimer: assista ao 1º trailer de Christopher Nolan; vídeo

O primeiro trailer do filme “Oppenheimer”, dirigido por Christopher Nolan (Batman: O Cavaleiro das Trevas), foi lançado no domingo, 18, baseado na personalidade do físico norte-americano J. Robert Oppenheimer, diretor do Projeto Manhattan para desenvolver a bomba atômica.

O longa-metragem da Universal Pictures busca recriar os conflitos do físico, interpretado por Cillian Murphy (Peaky Blinders), diante da criação de uma bomba nuclear na Segunda Guerra Mundial. “Não sei se somos confiáveis com uma arma dessa, mas não temos escolha”, narra o Oppenheimer de Murphy no trailer.

Para a recriação da bomba atômica, o diretor e roteirista Christopher Nolan compartilhou com a revista TotalFilm a escolha por efeitos práticos. A preferência de Nolan é conhecida e na produção de seu filme anterior, “Tenet”, o diretor explodiu um Boeing 747.

Além de Cillian Murphy, os atores Jack Quaid (The Boys), Emily Blunt (Um Lugar Silencioso), Florence Pugh (Adoráveis Mulheres), Robert Downey Jr. (Vingadores: Ultimato) e Rami Malek (Bohemian Rhapsody) são parte do elenco.

A produção de Oppenheimer é baseada na biografia de Kai Bird e Martin Sherwin, “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, publicado em 2006, ainda sem tradução ao português.

O lançamento do filme está previsto para 20 de julho de 2023 no Brasil e deve competir com a estreia de “Barbie”, da diretora Greta Gerwig.

Vídeo: assista ao primeiro trailer oficial do filme Oppenheimer



Você pode ver também o vídeo direto do YouTube.

