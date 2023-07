3 bandas internacionais de rock para você aprender inglês

Os membros da banda são o vocalista Jesse Rutherford, o baixista Mikey Margott e os guitarristas Zach Abels e Jeremy Freedman. O grupo já foi indicado a prêmios como o World Music Award pela categoria Melhor Canção do Ano e Melhor Grupo.

The Academic (Imagem: Reprodução Digital | Divulgação The Academic)

O grupo irlandês é composto pelo vocalista Craig Fitzgerald, o baterista Dean Gavin e os irmãos Matthew e Stephen Murtagh que tocam baixo e violão. Seu primeiro álbum, Tales from the Backseat, foi lançado em 2018 e debutou em primeiro lugar no Irish Album Chart, uma parada musical da Irlanda.

3. Twenty One Pilots