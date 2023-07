Adele 'ameaça' fãs que jogam objetos no palco: 'Mato vocês'

Após recentes acontecimentos graves com outros artistas, a cantora Adele deixou um recado para os fãs que quisessem jogar objetos contra ela no palco. A “etiqueta” do show da cantora no palco do Colosseo, teatro no hotel Caesar, em Las Vegas, foi paralisada pela "ameaça" inusitada.

"Esquecendo a etiqueta do show nesse momento. As pessoas andam atirando merd** no palco ultimamente. Vocês viram isso? Eu te desafio. Te desafio a jogar algo em mim”, alertou a cantora britânica.

Com um mini canhão na mão, Adele atirou uma camiseta na multidão e afirmou: “Eu mato vocês! Parem de jogar coisas nos artistas!". Aos risos, após atirar a camiseta, ela voltou a ficar séria: "Esse povo perdeu a cabeça, como pode?".

Durante show em Las Vegas, Adele comentou sobre os últimos acontecimentos com fãs jogando objetos nos artistas em apresentações:



“Eu te desafio, p*rra. Atreva-se a jogar algo em mim e eu vou te m*tar. Parem de jogar as coisas nos artistas.”



pic.twitter.com/1r1sD00Wwo — Tracklist (@tracklist) July 4, 2023

Últimos casos

A cantora Bebe Rexha foi atingida por um celular durante o show que fazia em Nova York. O aparelho foi jogado por alguém da plateia e fez com que a cantora caísse no chão e cortasse o supercílio.

Durante um show de Lil Nas X, em Estocolmo, na Suécia, o cantor foi atingido por um brinquedo sexual, que imitava uma vagina, no palco. Uma pessoa da plateia, que não foi identificada, arremessou.

A cantora Pink foi surpreendida com uma bolsa de cinzas da mãe de um fã durante apresentação em um festival de música, em Londres, no dia 24 de junho.





