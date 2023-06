Harry Styles interrompe show para fã grávida ir ao banheiro

O cantor britânico Harry Styles interrompeu seu show durante a turnê “Love On Tour” para que uma fã grávida pudesse usar o banheiro. A situação aconteceu em Cardiff, no País de Gales, na última terça-feira, 20. O artista pausou sua apresentação para que a fã, Sian, não perdesse parte do show.

O momento inusitado foi registrado nas redes sociais por outras pessoas que estavam no local da apresentação. Sian pediu para Styles ajudá-la a escolher o nome do futuro bebê. Ele, em troca, brincou: “É muita pressão, Sian”. Ela afirmou ter quatro opções de nome e, em seguida, revelou precisar ir ao banheiro para fazer xixi.

“You wanna go for a wee? I think we all agree it’s important that Sian you go for a wee. Do you what I’m gonna do this one time? You go wee, and I’m gonna stall” - Harry talking to a pregnant fan on stage at Principality Stadium in Cardiff, Wales, 20 June (via daydreamingnic) pic.twitter.com/cFcLfbW1EV