Velório de Zé Celso Martinez será realizado no Teatro Oficina

O velório do diretor teatral José Celso Martinez será realizado no Teatro Oficina Uzyna Uzona, sede da companhia de teatro homônima liderada por ele na cidade de São Paulo. Uma das figuras centrais das artes cênicas do Brasil, Zé Celso morreu nesta quinta-feira, 6, aos 86 anos, após sofrer queimaduras em incêndio em seu apartamento na última terça-feira, 4.

O horário da cerimônia ainda não foi divulgado, mas desde que a morte do dramaturgo foi confirmada, integrantes da companhia teatral e atores que conviveram com Zé Celso foram vistos no local prestando homenagens.

Nascido em 30 de março de 1937 na cidade de Araraquara, em São Paulo, Zé Celso se aproximou da linguagem teatral ainda nos anos 1950. Estudante de Direito na USP entre 1955 e 1960, o artista não chegou a concluir o curso, mas foi durante o período que fundou o Teatro Oficina, reconhecido por provocações e liberações conceituais e estéticas.

Leia Também | Zé Celso: confira entrevista exclusiva com o diretor ao O POVO



O grupo foi formado na época em que Zé Celso integrava o Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da USP. A data oficial de criação é 1958 e ocorreu após movimentação do artista com outros estudantes da época, como Amir Haddad e Fauzi Arap.

Sobre o acidente

O artista estava desde terça-feira, 4, internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas, em São Paulo. O incêndio ocorreu na manhã do dia 4.

A suspeita é que o fogo tenha iniciado por um problema de curto-circuito no aquecedor do local, que havia sido ligado pelo artista. As causas do acidente estão sendo investigadas. (com informações de João Gabriel Tréz)

