Zé Celso Martinez está em estado grave após ter 53% do corpo queimado

Incêndio atingiu o apartamento do diretor José Celso Martinez na terça-feira, 4; estado de saúde do dramaturgo é grave, mas há chances de melhora

O diretor José Celso Martinez está internado em estado grave após um incêndio atingir seu apartamento na manhã de terça-feira, 4. Segundo informações divulgadas pela equipe médica do Hospital das Clínicas de São Paulo, Zé Celso teve 53% do corpo queimado e segue na UTI.

“O caso dele é grave, uma queimadura extensa de 53% da superfície corporal, mas ele está estável, está lutando e tendo bastante suporte. Ele está sedado, entubado e com ventilação mecânica. Algumas drogas estão auxiliando ele a manter os dados vitais dentro da normalidade”, explicou Luciana Domschke, médica que acompanha o artista há anos.

De acordo com Luciana, o estado de saúde do dramaturgo se agravou na noite de ontem, mas “há possibilidade de recuperação”. “Estamos organizando com a família e a psicóloga como atravessaremos essa fase difícil”, conta.

Incêndio atinge apartamento de José Celso Martinez

Na madrugada de terça-feira, 4, um aquecedor instalado no quarto do dramaturgo José Celso Martinez, de 86 anos de idade, pegou fogo e deu início ao incêndio.

Localizado no bairro Paraíso, em São Paulo, as chamas percorreram o edifício onde Marcelo Drummond, marido de Martinez, também mora. Casado com Zé Celso desde o início de junho, Marcelo também precisou ser levado ao hospital após inalar monóxido de carbono.



