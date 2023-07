Cachorro de Zé Celso Martinez ganha alta após incêndio em apartamento

Cachorro do diretor Zé Celso Martinez recebe alta da clínica veterinária; Nagô estava com o dramaturgo no momento do incêndio que atingiu o apartamento

Nagô, cachorro do dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, recebeu alta da clínica veterinária após ficar em observação nesta terça-feira, 4.

Durante o incêndio que atingiu o apartamento do diretor, o animal inalou a fumaça tóxica e precisou de atendimento. Ele não teve ferimentos e está sob os cuidados das irmãs de José Celso.

Nas redes sociais, o marido do dramaturgo, Marcelo Drummond, publicou duas fotos do cachorro, que aparentava estar bem. Zé Celso Martinez teve 53% do corpo queimado e segue internado em estado grave no Hospital das Clínicas.



Incêndio atinge apartamento de José Celso Martinez

Na madrugada de terça-feira, 4, um aquecedor instalado no quarto do dramaturgo José Celso Martinez, de 86 anos de idade, pegou fogo e deu início ao incêndio.

Localizado no bairro Paraíso, em São Paulo, as chamas percorreram o edifício onde Marcelo Drummond, marido de Martinez, também mora. Casado com Zé Celso desde o início de junho, Marcelo também precisou ser levado ao hospital após inalar monóxido de carbono.



