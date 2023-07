Filho de Patrícia Poeta rebate críticas sobre carreira: 'Merecimento'

Felipe Poeta, 20, se apresenta como PoetaNoBeat. Filho da apresentadora Patrícia Poeta e do diretor de programas da Globo Amauri Soares, o artista se formou em produção musical na Los Angeles College of Music e tem sua própria gravadora no Brasil.

Produtor de trilhas sonoras na da segunda temporada de "Arcanjo Renegado", do Globoplay, Felipe diz não se importar com boato de “nepo baby” (termo que combina as palavras "nepotismo" e "baby" e tem sido usado para descrever jovens artistas cujas carreiras seriam supostamente facilitadas por causa de pais, tios ou padrinhos famosos).

"Todo mundo tem muita opinião, né? Não ligo muito com o que as pessoas pensam ou falam. Não me incomodo mesmo. Faço o meu trabalho há muitos anos e tudo que conquistei foi por merecimento. Acredito ter também o reconhecimento das pessoas no meio, e isso é o que realmente importa para mim", defendeu em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo.

O herdeiro de Patrícia Poeta ainda comentou as polêmicas entre a mãe e o apresentador Manoel Soares. Para ele, o apoio incodiconal á mãe vem em primeiro lugar. "No mundo da música, ninguém se importa com quem é minha mãe ou meu pai. Eles me conhecem. Mas em todas as entrevistas que faço sempre tocam nesse assunto, sabe? Enfim. Não falamos muito sobre trabalho em casa e sabemos separar bem as coisas. E eu sempre a apoiarei", comenta Felipe.

Quanto ao apoio dos pais na escolha da profissão, Felipe disse que nunca foi um problema. "Meus pais também nunca me pressionaram a escolher uma formação mais 'clássica'. Apesar de gostar muito de redação, sempre soube que não ia dar certo como jornalista (risos). Não mesmo", revela.

