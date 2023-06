Cangaias Coletivo apresenta espetáculos gratuitos em Fortaleza

As peças teatrais do Cangaias Coletivo nesta sexta, 30, e no domingo, 2, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

Do lúdico à resistência, o grupo Cangaias Coletivo Teatral apresenta neste fim de semana duas peças gratuitas no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza. “O Fantástico Circo do Artista da Fome", na sexta-feira, 30, às 19 horas, e o “O Regresso dum Barquinho de Papel”, no domingo, 2, às 10 horas.

As entradas são gratuitas e livres para todos os públicos, com limitação de 70 pessoas por apresentação. Para garantir a entrada, basta chegar e apresentar um documento oficial com foto.



Sobrevivência do artista



Ao tratar o ofício e sobrevivência do artista contemporâneo, o espetáculo faz um cruzamento da obra kafkiana “Um Artista da Fome” (1924) com questões acerca da profissão. A peça conta com atuação e encenação de Luís Carlos Shinoda, em comemoração a uma década de trabalhos do grupo e do artista.

Hora menino, hora menina



A peça traz a história de Beto/Beta, criança que vive em um vilarejo sem água e sem outros habitantes além de sua bisavó e a cadelinha Baleia. No universo fantástico da obra, a criança é menino nos minutos pares e menina nos minutos ímpares. O espetáculo tem como referência animações japonesas, como as produzidas pelo Studio Ghibli, com seus seres sagrados e criaturas fantásticas, com figuras que perpassam o real e o onírico.

“O Fantástico Circo do Artista da Fome" e “O Regresso dum Barquinho de Papel"



Quando: 30 de junho de 2023 (sexta), às 19 horas, e 2 de julho de 2023 (domingo) às 10 horas

Onde: Sobre o palco do Cineteatro São Luiz, com limitação de público para 70 lugares

Classificação indicativa: Livre

