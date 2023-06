Parque dos Minions chega neste sábado em shopping de Fortaleza

O mês de férias está perto de iniciar e a diversão das crianças em Fortaleza está garantida. A partir deste sábado, 1º de julho, o Shopping Riomar Fortaleza recebe o Parque dos Minions. Com diversas atividades que vão animar o público infantil, o equipamento ficará instalado no shopping localizado no bairro Papicu até o dia 31 de julho.

No ambiente decorado com os personagens do filme “Meu Malvado Favorito”, o Parque dos Minions: A Origem de Gru terá dez espaços especiais para as crianças se divertirem. Alguns dos destaques da atração são os simuladores de corrida e de voo, no qual a criança poderá se aventurar junto com os personagens.

No Parque dos Minions, as crianças e seus responsáveis também poderão aproveitar as atividades de treinamento Kung Fu, parede de escalada, game disco e bola-gira. No local, haverá também espaço “Instagramável” e loja com produtos exclusivos da franquia de filmes.

Os interessados em conhecer o Parque dos Minions: A Origem de Gru poderão adquirir ingresso no valor de R$ 30, que valerá estadia de meia hora no local, sendo acrescido R$ 1 a cada minuto excedente. Crianças com deficiência possuem gratuidade por 30 minutos.

Parque dos Minions em Fortaleza

Quando : de 1º e 31 de julho; segunda-feira a sábado, das 10 horas às 22 horas, domingos e feriados, das 13 horas às 21 horas



: de 1º e 31 de julho; segunda-feira a sábado, das 10 horas às 22 horas, domingos e feriados, das 13 horas às 21 horas Onde : praça de eventos, L1, do Shopping Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



: praça de eventos, L1, do Shopping Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto : R$ 30



: R$ 30 Mais informações: no Instagram @riomarfortaleza



