Inscrições para projeto ArtePraia encerram na segunda, 3 de julho

Artistas do Ceará têm até a próxima segunda-feira, 3 de julho, para realizar a inscrição no projeto ArtePraia. Marcado para ocorrer em Fortaleza nos dias 15, 16 e 17 de setembro, o evento irá realizar intervenções artísticas nas praias da Capital.

Com o objetivo de levar arte para ambientes abertos e públicos, o projeto ArtePraia busca fazer com que as pessoas apreciem obras diversas formas dos “lugares legitimados”, como museus e galerias.

"Na praia, as pessoas poderão ter aproximações da arte como momentos inesperados, quase incidentais. Às vezes, é do encontro que se começa a vontade do jogo. No olhar, no estranhamento e na proposição do artista e com o artista”, detalha Gustavo Wanderley, curador do projeto.

Os interessados em participar do projeto devem ter acima de 18 anos de idade e realizar inscrição até segunda-feira, 3 de julho, no site do ArtePraia.

Serão escolhidos 10 participantes, sendo dois do Ceará. Os selecionados farão intervenções de arte contemporânea na Praia do Poço da Draga, Praia dos Crush, Praia do Mucuripe, Praia do Futuro e Sabiaguaba.

Projeto ArtePraia

Inscrições : até segunda-feira, 3 de julho



: até segunda-feira, 3 de julho Onde: no site ArtePraia

