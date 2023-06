As produções de “Superman: Legacy”, primeiro filme da DC Comics com roteiro e direção de James Gunn, estão perto de iniciar. Ainda sem a lista de atores confirmados, novos nomes estão sendo cotados para interpretar Lex Luthor.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, a novidade do momento é que os irmãos Alexander e Bill Skarsgard, filhos do também ator Stellan Skarsgard, estão disputando o papel do vilão no mais novo filme do Superman.

Alexander Skarsgard conquistou prêmios no Emmy e Globo de Ouro com Perry Wright, na série “Big Little Lies”, da HBO. O ator de 46 anos de idade também esteve no elenco de “A Lenda de Tarzan” (2016) e “Godzilla vs Kong” (2021).

Já Bill ganhou reconhecimento internacional após interpretar o palhaço Pennywise em “It: A Coisa”, de 2017. O ator também participou de “O Senhor das Armas”, (2005) e “John Wick 4: Baba Yaga” (2023).

No papel de Clark Kent, os atores Nicholas Hoult (“O Menu”), David Corenswet (“Pearl”) e Tom Brittney (“Greyhound”) estão na disputa para ver quem será o novo Super-Homem dos cinemas. “Superman: Legacy” está previsto para estrear em 11 de julho de 2025.



