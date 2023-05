Nicolas Cage irá interpretar o Superman no filme ‘The Flash’

Diretor de "The Flash" confirmou participação de Nicolas Cage no papel do Superman; longa estreia em junho no Brasil

Com lançamento marcado para o dia 15 de junho nos cinemas brasileiros, “The Flash” promete grandes emoções para os fãs dos super-heróis da DC Comics. Após a aparição de Michael Keaton, interpretando Batman, no trailer divulgado em fevereiro, chegou a vez de anunciarem quem irá interpretar o Super-Homem no longa-metragem.

Andy Muschietti, diretor de “The Flash” confirmou, em entrevista à revista Esquire, que Nicolas Cage viverá o Superman no filme que segue Barry Allen, interpretado por Ezra Miller, em suas viagens pelo tempo.

“Embora o papel fosse uma participação especial, ele mergulhou nele… Sonhei toda a minha vida trabalhar com ele. Espero poder trabalhar com ele novamente em breve. (...) Ele é um grande fã do Superman. É um fanático por quadrinhos.”, afirmou o diretor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nicolas Cage estava cotado para viver o homem mais forte do universo em “Superman Lives", longa-metragem de 1998 que teria direção de Tim Burton, mas que foi cancelado antes mesmo do início das filmagens.

LEIA TAMBÉM Batman Parte II e Superman: veja o anúncio de James Gunn para DC

The Flash terá Michael Keaton como Batman

Divulgado no dia 12 de fevereiro, o primeiro trailer do novo filme de "The Flash” mostrou o retorno de Michael Keaton no papel de Batman e a manutenção de Ezra Miller como Flash, mesmo com as polêmicas envolvendo acusações criminais.

A primeira vez que Michael Keaton assumiu o papel de Bruce Wayne foi em 1989, no primeiro filme da saga. Depois, interpretou o Cavaleiro das Trevas em "Batman: O Retorno" (1992). Em 2022, ano de lançamento do último filme do Batman, foi a vez de Robert Pattinson dar vida ao homem-morcego.

The Flash: Ben Affleck retorna no papel de Batman

O longa metragem solo de Flash contará com a presença marcante de Ben Affleck em seu retorno ao papel de Batman. A informação foi confirmada pelo diretor do longa, Andy Muschietti, em entrevista para a revista Vanity Fair, em 2020. Ben Affleck não vestia o manto de homem-morcego desde 2017, quando foi lançado "Liga da Justiça".

Dando vida ao Flash e ao Barry, o ator Ezra Miller terá sua história marcada pela passagem de Batman. Eles irão construir uma relação de amizade e inspiração mútua. Segundo o diretor, os fãs devem se preparar para uma narrativa repleta de surpresas e ápices emocionantes.

A interação será fundamental para o desenvolvimento da narrativa de Flash. “Um nível de emoção que não vimos antes”, prometeu o diretor. O elo emocional entre os dois irá se construir no fato de ambos terem perdido suas respectivas mães.

CONFIRA Para onde caminha o ciclo dos super-heróis no cinema?

The Flash estreia em junho no Brasil

Com lançamento marcado para o dia 15 de junho, o longa-metragem foi escrito pela roteirista Christina Hodson, a mesma de "Aves de Rapina" (2020) e "Bumblebee" (2018). Na trama, Flash viaja no tempo para mudar eventos do passado e ao tentar salvar sua família altera o futuro.

O elenco também conta com nomes como Maribel Verdú (Nora Allen) como mãe de Flash e Ron Livingston (Henry Allen), como pai. General Zod é interpretado por Michael Shannon e Sasha Calle interpreta Supergirl.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui