Beyoncé homenageia Elza Soares em seu site: "Inspirou muitos"

A cantora estadunidense Beyoncé prestou homenagem a Elza Soares nessa quinta-feira, 20, horas após a confirmação da morte da brasileira. “Descanse em paz, Elza Soares. Sua música entreteve e inspirou muitos no Brasil e ao redor do mundo. Somos muito gratos”, escreveu Beyoncé em seu site oficial, em que tem o costume de homenagear, parabenizar aniversariantes e celebrar datas marcantes e especiais.

Beyoncé havia enviado desejos de aniversário para Elza em junho do ano passado. A ação faz parte de uma série de celebrações ao Mês da Música Negra nos Estados Unidos. No Instagram, o perfil da BeyGOOD, organização de Beyoncé, compartilhou uma foto com o rosto da artista brasileira e escreveu: “Celebrando o esplendor e criatividade de músicos pretos que influenciaram o mundo com sua arte”.

A morte de Elza Soares por causas naturais foi confirmada. A cantora será velada no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, com cerimônia aberta ao público a partir das 10 horas (horário de Brasília). Seu corpo será sepultado no setor do Cristo Redentor do Jardim da Saudade Sulacap, também no Rio, onde ocorrerá uma homenagem na capela VIP. “Vamos fazer um velório à altura dela, de rainha, para que os fãs possam se despedir dela”, afirmou seu empresário, Pedro Loureiro.



Em entrevista ao G1, ele ressaltou que Elza estava com a saúde perfeita e em seu melhor momento de vida. “Seus últimos dias foram de uma rainha. Ela gravou DVD, cantou, estava de casa nova, uma cobertura que ela comprou. Estava superfeliz, superbem e morreu no auge de seus 70 anos de carreira. Com tudo que ela demorou uma vida inteira para conquistar. No DVD, a última música que ela cantou, cantou em vida, foi: ‘Me deixem cantar até o fim’”.



