Álbum póstumo de Elza Soares terá música inédita de Rita Lee

"No Tempo da Intolerância", álbum póstumo de Elza Soares, terá canção inédita escrita por Rita Lee

Falecida no dia 20 de janeiro de 2022, aos 91 anos de idade, Elza Soares estava ainda na ativa com suas atividades musicais. Reconhecida como a Voz do Milênio, a artista estava em sua casa e morreu de causas naturais.

Celebrando 70 anos de carreira em 2023, Elza Soares deixou gravado um álbum inédito, gravado pouco tempo antes da sua morte. Intitulado “No Tempo da Intolerância”, o disco póstumo será lançado no dia 23 de junho, data que a artista comemorava seu aniversário.

Entre as canções que integram o álbum, uma faixa em especial promete emocionar os amantes da música brasileira. Batizada de “Rainha Africana”, a música foi escrita por Rita Lee, com melodia de Roberto de Carvalho, marido da Rainha do Rock.

Rita Lee faleceu no dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos de idade. Na autobiografia de Rita, lançada após a sua morte, a cantora contou sobre a participação no disco de Elza Soares e explicou que o convite foi feito antes do seu diagnóstico de câncer - revelado em 2021.

“Pouco antes de eu ser diagnosticada com câncer, ela me pediu uma música para gravar. A letra baixou em dez minutos. Pensei em sua figura majestosa e nasceu ‘Rainha Africana’. Rob fez a música, fomos ao estúdio na garagem, gravamos uma demo e mandamos para ela. Tudo no mesmo dia”, detalhou Rita Lee, em "Outra biografia".



