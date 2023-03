Rita Lee surpreende fãs e anuncia nova autobiografia

Sete anos depois do lançamento de "Rita Lee - Uma autobiografia", a cantora, compositora e instrumentista Rita Lee anunciou nas redes sociais nesta terça-, 7, o lançamento de um novo livro intitulado "Outra autobiografia", previsto para 22 de maio.

A artista de 75 anos detalha na obra o tratamento do câncer em texto descrito como "franco", "cru", "cheio de ironias" e "amoroso" no material de divulgação. A data de lançamento é, também, o dia de Santa Rita de Cássia.

A capa da obra destaca Rita em registro do fotógrafo Guilherme Samora. A imagem, porém, foi pintada pela artista, que ressaltou as cores originais. "Outra autobiografia" foca no período dos últimos três anos, destacando momentos da pandemia e do diagnóstico de câncer que Rita recebeu.

Rita Lee lança nova autobiografia em maio. Obra foca no diagnóstico de câncer e na pandemia (Foto: reprodução)



O anúncio do livro vem dias depois de Rita Lee ter recebido alta do hospital no último fim de semana, após período de internação. Em 2021, a cantora descobriu um tumor no pulmão esquerdo. No sábado, 4, o marido da cantora, Roberto de Carvalho, divulgou que ela já estava em casa novamente.



