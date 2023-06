Taylor Swift no Brasil: cantora fará show extra no Rio de Janeiro

Taylor Swift fará seis shows no Brasil com a turnê "The Eras Tour"; vendas dos ingressos para a data extra no Rio de Janeiro inicia na próxima quarta-feira, 28

A cantora Taylor Swift anunciou mais uma data extra em sua passagem pelo Brasil. No dia 17 de novembro, a artista estadunidense irá se apresentar no Rio de Janeiro. O novo show foi confirmado nesta quinta-feira, 22.

Com ingressos esgotados, esta será a terceira apresentação de Taylor no Rio de Janeiro. A cantora também irá se apresentar nos dias 18 e 19 de novembro.

Clientes do banco C6 Bank Mastercard poderão adquirir ingressos durante a pré-venda exclusiva na próxima segunda-feira, 26, a partir das 10 horas. Já as vendas gerais terão início na quarta-feira, dia 28, também às 10 horas.

A “The Eras Tour” no Brasil irá passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo, com shows na capital paulista sendo realizados nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Todas as apresentações terão show de abertura da cantora Sabrina Carpenter.



Taylor Swift no Brasil

Esta será a primeira vez que Taylor vem para uma turnê no Brasil. A espera entre os fãs é tamanha que foram registrados tumultos entre as pessoas que aguardavam a abertura da venda dos ingressos.

Em São Paulo, a polícia chegou a ser acionada para conter a confusão. Já no Rio de Janeiro, pessoas reclamaram de cambistas que tentavam furar a fila.

A cantora estadunidense esteve em terras brasileiras em 2012, com um show promocional. No ano de 2020, era aguardada com a turnê "Lover Fest", cancelada devido à pandemia de covid-19.

Taylor Swift no Brasil: confira as datas dos shows

Taylor Swift no Rio de Janeiro

Quando: dias 17, 18 e 19 de novembro de 2023



Onde: Estádio Nilton Santos - Engenhão



Ingressos no site oficial



Taylor Swift em São Paulo

Quando: dias 24, 25 e 26 de novembro de 2023



Onde: Allianz Parque



Ingressos no site oficial

