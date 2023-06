Fãs de Taylor Swift montam acampamento para compra de ingressos

Vários fãs da cantora Taylor Swift estão acampando na porta do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, para a pré-venda de ingressos da The Eras Tour. Os primeiros acampamentos foram montados na quarta-feira, 7.

No Rio de Janeiro, o show acontece apenas no dia 18 de novembro. As entradas começam a ser vendidas para um grupo prioritário às 10 horas desta sexta-feira, 9. Já a venda geral, se inicia às 10 horas de segunda-feira, 12. Os ingressos custam entre R$ 240 e R$ 950.

A estrela internacional, além de passar pelo Rio de Janeiro, fará shows em São Paulo nos dias 25 e 26 de novembro.

Essa é a primeira vez que Taylor vem para uma turnê no Brasil. Ela passou por aqui em 2012, com um show promocional e era aguardada em 2020, com a turnê "Lover Fest", que teve que ser cancelada por causa da pandemia de Covid-19.



