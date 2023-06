Taylor Swift pode ser processada por plágio de música brasileira

Taylor Swift está sendo acusada de plágio pelo músico e compositor Adriano Cintra, ex-integrante da banda Cansei de Ser Sexy (CSS). A acusação ocorre após ouvintes encontrarem semelhanças entre a faixa "Karma", presente no álbum "Midnights", e a música "Music Is My Hot Hot Sex“, lançada pela CSS em 2005.

De acordo com Adriano Cintra, em entrevista à Folha de São Paulo, ele já havia percebido algumas similaridades entre as faixas quando a americana lançou a composição, mas acabou deixando o assunto de lado. Entretanto, nos últimos dias ele começou a receber diversas mensagens que apontam semelhanças entre as músicas.

Diante das novas circunstâncias, o brasileiro decidiu acionar o advogado Caio Mariano, especialista em propriedade intelectual.

"É a mesma frase praticamente"

O músico agora espera o resultado de um laudo a dois maestros que irão avaliar se existe ou não plágio. O parecer dos músicos irá definir se Adriano irá ou não processar a artista norte-americana.

“É a mesma frase praticamente, tem a mesma rítmica, as notas são muito parecidas, a melodia também. Ela apenas canta como se estivesse ‘abrindo a voz’, mas é a mesma melodia. Eu achei muito esquisito“ alegou o compositor.

A faixa "Music Is My Hot Hot Sex" quebrou as barreiras nacionais, chegando a 63ª posição da Billboard Hot 100 em 2007. A composição também foi utilizada em em comercial amador do Ipod Touch, que chegou a ser veiculado oficialmente pela Apple.

Autoria das músicas

“Karma“, do álbum "Midnights", foi escrita por Taylor em conjunto com Jahaan Sweet, Keanu Torres, Mark Anthony Spears e o produtor Jack Antonoff. Já "Music is My Hot Hot Sex“ é assinada por Adriano Cintra e Lovefoxxx (Luisa Matsushita).



Compare as faixas:



CSS



"Music is my boyfriend, music is my girlfrien

Music is my dead end, music’s my imaginary friend

Music is my brother, music is my great-granddaughter

Music is my sister, music is my favorite mistress"



Taylor Swift



“Cause karma is my boyfriend

Karma is a god

Karma is the breeze in my hair on the weekend

Karma’s a relaxing thought”



