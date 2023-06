Taylor Swift revela os artistas que vão participar do novo álbum

"Speak Now (Taylor’s Version)" terá músicas em parceria com Hayley Williams, vocalista do Paramore, e da banda Fall Out Boy; álbum será lançado em julho

Com lançamento previsto para 7 de julho, o próximo álbum de Taylor Swift irá contar com músicas inéditas gravadas em parceria com artistas conhecidos pelo público.

Conforme anunciado pela cantora, “Speak Now (Taylor’s Version)” irá trazer regravações das músicas do álbum lançado originalmente em 2010, além de novas composições desconhecidas pelo público.

Com canções que criaram polêmicas entre os fãs de Taylor, como “Back to December”, “Dear John” e “Ours”, a versão de 2023 terá músicas em parceria com a banda Fall Out Boy e de Hayley Williams, vocalista do Paramore.

"Já que ‘Speak Now’ era sobre minhas composições, decidi ir até os artistas que eu sinto que me influenciaram mais fortemente como letrista naquela época e pedi para que eles cantassem no álbum. (...) Eles são tão legais e generosos por concordarem em apoiar o ‘Speak Now (Taylor's Version)’”, compartilhou a artista.



Taylor Swift no Brasil

O anúncio da turnê de Taylor Swift no Brasil, com a “The Eras Tour”, se tornou realidade. Em publicação no Twitter, a produtora Time For Fun divulgou que a artista está chegando, com Sabrina Carpenter sendo a convidada especial.

Os shows divulgados foram em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, e no Rio de Janeiro, dia 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Além destes, a cantora fará outras cinco apresentações no México e Argentina.

Taylor Swift: The Eras Tour

A “The Eras Tour” é a sexta turnê mundial da estrela norte-americana e a primeira em quase cinco anos de hiato dos palcos depois da “Reputation Tour”, 2018, que quebrou o recorde de turnê de maior bilheteria nos EUA. Vale lembrar que a cantora se preparou para iniciar um novo giro pelo mundo em 2020 em apoio ao disco “Lover”, que precisou ser cancelada devido ao avanço da pandemia de Covid-19.

A pré-venda começará na próxima terça-feira, 6, às 10 horas para todos os clientes que adquiriram ingressos para os shows de 2020. Para os clientes do C6 Bank, a pré-venda começará na sexta-feira, 9, e a venda geral na segunda-feira, 12, sempre no mesmo horário.

Em São Paulo, o valor dos ingressos varia entre R$190 e R$1.050. No Rio de Janeiro, entre R$240 e R$950

Taylor Swift no Brasil: datas da The Eras Tour

24/08: Cidade do México, no Foro Sol

25/08: Cidade do México, no Foro Sol

26/08: Cidade do México, no Foro Sol

09/11: Buenos Aires, no Estádio River Plate

10/11: Buenos Aires, no Estádio River Plate

18/11: Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos-Engenhão

25/11: São Paulo, no Allianz Parque

26/11: São Paulo, no Allianz Parque

Valores dos ingressos para show de Taylor Swift em São Paulo

Pista Premium: R$1.050 (inteira) e R$525 (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$750 (inteira) e R$375 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$500 (inteira) e R$ 250 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial: R$480 (inteira) e R$240 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial: R$480 (inteira) e R$240 (meia-entrada)

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial: R$380 (inteira) e R$190 (meia-entrada)

Cadeira Superior Norte B - Visão parcial: R$380 (inteira) e R$190 (meia-entrada)

Valores dos ingressos para show de Taylor Swift no Rio de Janeiro

Pista Premium: R$950 (inteira) e R$475 (meia-entrada)

Pista: R$650 (inteira) e R$325 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Leste: R$750 (inteira) e R$375 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Oeste: R$750 (inteira) e R$375 (meia-entrada)

Cadeira Superior Leste: R$480 (inteira) e R$240 (meia-entrada)

Cadeira Superior Oeste: R$480 (inteira) e R$240 (meia-entrada)

