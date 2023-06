Alemanha dá vale-cultura de 200 euros para jovens de 18 anos

Quem mora na Alemanha e completa 18 anos em 2023 pode solicitar vale para gastar em atividades e produtos culturais, como museus, cinemas, teatros e shows.Pessoas que moram na Alemanha e têm 18 anos já podem se registrar num app chamado Kulturpass para receber um vale-cultura de 200 euros do governo alemão, anunciou nesta terça-feira (13/06) a ministra alemã da Cultura, Claudia Roth. O valor pode ser usado, a partir desta quarta-feira, numa ampla variedade de atividades culturais de livre escolha, entre museus, cinemas, teatros e shows. Ou então em objetos culturais, como álbuns de músicas e livros, e até mesmo em instrumentos musicais. A única exigência é que seja usado "localmente", ou seja, na Alemanha. Serviços internacionais de streaming, por exemplo, não são contemplados pela iniciativa. Qualquer pessoa que complete 18 anos em 2023 e seja um morador registrado na Alemanha pode participar da ação, o que corresponde a 750 mil jovens. O governo inicialmente colocou 100 milhões de euros à disposição, o que garante o benefício para cerca de 60% desse público-alvo, e pretende disponibilizar mais recursos se a demanda superar esse percentual. Roth declarou que, se esse percentual for alcançado, a ação já terá sido um sucesso. Presente de aniversário Com a iniciativa, o governo federal pretende tanto aproximar os jovens de atividades culturais como incentivar o setor cultural, que ainda não se recuperou totalmente do afastamento de público durante a pandemia de covid-19. "Queremos presença e optamos por eventos ao vivo, por isso não há serviços de streaming, por exemplo", disse Roth. Em novembro passado, quando anunciou a criação do Kulturpass, Roth o descreveu como um presente de aniversário para aqueles que fizerem 18 anos em 2023. Críticos inicialmente disseram que o dinheiro acabaria beneficiando gigantes do streaming, como Netflix e Spotify, mas o governo logo anunciou que esses serviços estavam de fora da oferta. Promotores culturais precisam se inscrever para participar da ação, e quase 5 mil já o fizeram, disponibilizando cerca de 1,6 milhão de ofertas culturais. Roth ressalvou que não há qualquer tipo de enfoque pedagógico. "Estamos definindo o conceito de cultura de uma forma bem ampla." Inspiração em outros países europeus A iniciativa da Alemanha se segue às de outros países europeus. Em 2016, a Itália lançou o 18app, que oferece 500 euros a jovens de 18 anos para atividades culturais. Apesar do sucesso, a primeira-ministra Giorgia Meloni quis impor mudanças baseadas em "mérito" e renda familiar. Porém, a popularidade do app torna qualquer alteração difícil, e mudanças, se ocorrerem, foram empurradas para 2024. Já na França um programa que dá 300 euros para jovens de 18 anos foi lançado em 2021. Ele permite aos contemplados gastar o dinheiro em atividades culturais e também em plataformas de streaming, instrumentos musicais e livros. Segundo o New York Times, 75% das compras foram de livros, dos quais dois terços eram mangás, os quadrinhos japoneses, o que causou frustração entre defensores da arte e da cultura francesa. A Espanha lançou uma iniciativa semelhante, de 400 euros, em 2022, limitando quanto poderia ser gasto em cada tipo de oferta cultural. Por exemplo, no máximo 100 euros podem ser usados em objetos físicos, e 200 euros devem ser gastos em atividades presenciais. Os responsáveis pela iniciativa alemã disseram ter se inspirado nos exemplos europeus, mas descartaram impor limites de gastos por oferta cultural, como no caso da Espanha. Autor: John Silk, Alexandre Schossler