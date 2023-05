Roger Waters é investigado por alusão ao nazismo em show na Alemanha

O cantor é acusado pelas autoridades de Berlim por fazer alusão ao nazismo com roupas que remetem à figura de um policial nazista

Cantor e co-fundador do Pink Floyd, Roger Waters está sendo investigado pela polícia alemã por suposta alusão ao nazismo. As autoridades de Berlim anunciaram o início da apuração nesta sexta-feira, 26, após o cantor usar uma roupa com vários adereços que remetem ao nazismo em show na capital alemã.

Algumas das imagens divulgadas nas redes sociais da organização “Stop Antisemitism” mostram Waters com um casaco preto, braçadeiras vermelhas e segurando um fuzil, na apresentação que aconteceu no dia 17 de maio na Arena Mercedes-Benz, em Berlim. O Twitter adicionou uma nota, abaixo do vídeo, em que há o contexto para a cena.



"Roger Waters interpreta o Pink Floyd, um astro do rock que tem uma overdose e cai na loucura, alucinando que é um ditador em um comício fascista, e o público é seu apoiador. É um papel famoso interpretado por Bob Geldof no filme 'Pink Floyd: The Wall' (1982)", explica a mensagem.

Investigações

"Estamos investigando as suspeitas de incitação ao ódio, porque as roupas usadas no palco podem exaltar ou justificar o regime nacional-socialista e perturbar a ordem pública", anunciou o porta-voz da polícia de Berlim, Martin Halweg. "A roupa lembra a de um oficial da SS", finalizou.



O porta-voz da polícia afirmou que o Ministério Público irá decidir se moverão ou não uma ação contra o músico. "Estamos investigando e assim que o processo estiver concluído, vamos transmitir ao ministério público para uma avaliação jurídica final".



A imprensa alemã e israelense também afirmam que durante a apresentação uma tela exibiu em letras vermelhas nomes de várias pessoas assassinadas por figuras ou regimes autoritários, incluindo os nomes de Anne Frank e Shireen Abu Akleh - a jornalista palestina-americana do canal Al Jazeera morta em uma operação israelense em 2022.



O cantor foi acusado "de ter manchado a memória de Anne Frank e dos seis milhões de judeus assassinados durante o Holocausto", pelo Ministério das Relações exteriores de Israel.

"Waters quer comparar Israel aos nazistas" e é "um dos maiores detratores dos judeus de nosso tempo", disse o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, no Twitter.



"Pink Floyd: The Wall"

O músico já utilizou o mesmo figurino em ocasiões anteriores, como na turnê “The Wall” - inclusive no na apresentação “The Wall em Berlim”, em 1990, um ano depois da queda do muro. A inspiração para os figurinos veio da trama “Pink Floyd: The Wall”, de 1982.

A história do filme, baseado no disco homônimo da banda, mostra a vida de Pink, personagem que perdeu o pai na guerra e conviveu com uma mãe opressora e um sistema educacional alienador. O personagem revive constantemente esses traumas, o que o leva a ter delírios autoritários e agir como se fosse um líder fascista diante da plateia. A encenação constrói também uma crítica à relação entre fãs e artistas que se tornam ídolos.



