Biblioteca Nacional abre inscrições gratuitas para Prêmio Literário

A edição de 2023 do Prêmio Literário da Biblioteca Nacional está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira, 12. O concurso irá premiar obras inéditas de autores com nacionalidade brasileira, que sejam redigidas em língua portuguesa e publicadas por editoras nacionais no período de 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023.

Autores independentes também poderão participar do Prêmio, sendo necessário o número de registro ISBN (International Standard Book Number) válido no Brasil e que a obra esteja em conformidade com a Lei do Depósito Legal.

Com inscrições abertas até dia 28 de julho, o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional existe desde 1994 e busca reconhecer e potencializar a qualidade das obras publicadas no Brasil. Na premiação deste ano, os vencedores de cada categoria serão premiados com R$ 30 mil.

Os interessados podem realizar inscrição em uma das 10 categorias: poesia, romance, conto, tradução, ensaio social, ensaio literário, projeto gráfico, literatura infantil, literatura juvenil e histórias de tradição oral. Cada seção é nomeada em homenagem a uma personalidade da literatura nacional, como Machado de Assis, Sylvia Orthof, Paulo Rónai e Clarice Lispector.

Uma das novidades da edição de 2023, é a categoria Histórias de Tradição Oral, batizada de Prêmio Akuli - em homenagem a Moseuaípu, chamado de Akuli, exímio narrador de histórias ancestrais. É conhecido que a literatura oral sobre "Macunaíma" foi transmitida por Akuli, sendo determinante para a obra de Mário de Andrade.

“O Prêmio Akuli vem agregar, completar a perspectiva de um olhar delicado sobre a memória oral, as narrativas flutuantes transmitidas de geração a geração. A ideia é privilegiar a produção oral, quando ela passa a integrar a fixação, o livro, a memória que se recupera”, descreve Marco Lucchesi, presidente da Biblioteca Nacional.

Prêmio Literário da Biblioteca Nacional 2023

Inscrições : de 12 de junho até 28 de julho



: de 12 de junho até 28 de julho Onde : no site do Prêmio Literário



: no site do Prêmio Literário Dúvidas : via e-mail [email protected]



: via e-mail [email protected] Mais informações: no site da Biblioteca Nacional

