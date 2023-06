Prefeitura anuncia novo Cuca com espaço gastronômico no Mucuripe

Ao ser entregue, este será o 6º Cuca na capital. O novo equipamento deve contar com espaço gastronômico composto por uma cozinha e um ambiente de confeitaria

A Prefeitura de Fortaleza anunciou a construção de um novo Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca), desta vez, no Mucuripe. O equipamento deve atender os jovens do Vicente Pinzón, Mucuripe, Serviluz, Cais do Porto e Titanzinho. A assinatura da ordem de serviço pelo prefeito José Sarto (PDT) acontece nesta sexta-feira,16.

O espaço será construído próximo ao Residencial Alto da Paz, com cerca de 10 mil m² de área construída, dispondo de espaços para práticas esportivas, culturais e artísticas, além de áreas para cursos de formação e capacitação.

A novidade é a criação de um espaço gastronômico, composto por uma cozinha, ambiente de confeitaria, varanda gourmet e ambientes de apoio, onde serão realizados cursos de capacitação para jovens da comunidade, adianta a Prefeitura. O equipamento também deve contar com quadra poliesportiva, piscina semiolímpica coberta, espaço para crossfit, biblioteca, auditório, teatro e salas para coworking. Na região serão construídos, ainda, uma nova praça com academia ao ar livre, Areninha, anfiteatro e skatepark.

Ao ser entregue, este será o 6º Cuca na Capital. Ao todo, Fortaleza possui cinco Cucas em funcionamento, localizados nos bairros Barra do Ceará, Jangurussu, Mondubim, José Walter e Pici. Segundo dados da prefeitura, os equipamentos realizaram mais de 90 mil atendimentos beneficiando os jovens das regiões.



