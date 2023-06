Disney+, Netflix e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Resgate 2" e "Invasão Secreta", confira as opções!

Netflix



Depois de escapar da morte por um triz, o mercenário Tyler Rake encara mais uma missão perigosa: resgatar a família de um criminoso implacável.



​Clique aqui para ver o trailer

Disney +



Nick Fury descobre uma invasão secreta à Terra por uma facção dos metamorfos Skrulls. Fury se junta a seus aliados e, juntos, correm contra o tempo para impedir uma invasão iminente dos Skrulls e salvar a humanidade.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

O Vilarejo



Resgate 2



Sangue Negro



A Liga de Monstros



Más Companhias



Casa da Mãe Joana



Black Mirror - Temporada 6



Jogo de Amor em Las Vegas



Black Clover: A Espada do Rei Feiticeiro



Transformers: A Centelha da Terra - Temporada 1



Disney +

Stan Lee



Invasão Secreta



Prime Video

Poker Face



O Cavalo dos Meus Sonhos



John Wick 4: Baba Yaga



Um Ano Inesquecível – Inverno



Renfield: Dando Sangue Pelo Chefe



Star+

Outlander



O Culto Secreto



The Kardashians



Território Africano



Território Africano 2



Tengoku-Daimaky: Ilusão Celestial



Agentes do FBI – Temporada 1



Predadores Africanos – Temporada 7



Abbott Elementary – Temporada 2 – Parte 2



Chevalier: A Verdadeira História Nunca Contada



Bios. Vidas Que Marcaram a Sua: Os Paralamas do Sucesso



