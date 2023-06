Live-action de 'Bambi' pode ser dirigido por vencedora do Oscar

Em fase de desenvolvimento, projeto da Disney para live-action de "Bambi" está em negociações com a cineasta Sarah Polley para a direção do longa

Um dos próximos projetos da Disney, a versão live-action do clássico da animação "Bambi" (1942) pode ter na direção a cineasta canadense Sarah Polley, vencedora do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado na cerimônia deste ano pelo drama "Entre Mulheres". A informação é do site estadunidense Deadline.

As negociações para Sarah Polley assumir a direção da produção vem meses após o primeiro Oscar da carreira da canadense. Além de "Entre Mulheres", a cineasta também dirigiu o documentário "Histórias Que Contamos", dramas como "Longe Dela" e a série da Netflix "Vulgo Grace". Polley estreou, porém, como atriz, participando de longas como "O Doce Amanhã" (1997) e "Madrugada dos Mortos" (2004).

A nova versão de "Bambi" ainda está em fase inicial de desenvolvimento na Disney, mas, de acordo com o site, o filme deve ser um musical com trilha assinada pela cantora Kacey Musgraves. O projeto de retomar a trama vem desde 2020.

A história de amadurecimento do filhote de veado que passa por provações na natureza será adaptada, de acordo com a autoria do mais recente rascunho de roteiro, por Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster, da série "Transparent".

O live-action de "Bambi" vem na fila de uma série de novas versões que a Disney vem fazendo de animações clássicas do catálogo. A mais recente produção do tipo é "A Pequena Sereia", que está em cartaz nos cinemas com protagonismo da atriz e cantora Halle Berry.

