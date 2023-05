Live-action de A Pequena Sereia estreia com 70% de aprovação

Estrelado por Halle Bailey, a nova produção aparece com uma das melhores aprovações da Disney no Rotten Tomatoes

Novo live-action da Disney, "A Pequena Sereia" estreou com 70% de aprovação no site especializado em crítica de cinema Rotten Tomatoes. O filme entra em cartaz nesta quinta-feira, 25, no Brasil.

O Rotten Tomatoes mostra o índice de aprovação de um filme com base nas críticas cinematográficas feitas por diversos veículos ao redor do mundo. Embora neste momento a aprovação esteja em 70%, esse índice pode oscilar de acordo com a chegada de novas críticas.

Até agora, o filme aparece como uma das adaptações com melhor aprovação pela crítica. Para alguns avaliadores, o filme aparece como um dos melhores remakes feitos pelo estúdio. A crítica também elogia a atriz Halle Bailey, que dá vida à Ariel. Quando anunciado, longa chegou a ser criticado nas redes sociais por trazer uma protagonista negra, com traços diferentes da Ariel branca e ruiva do desenho animado.

Outras produções de live-action não tiveram o mesmo sucesso. Como é o caso de "Rei Leão” e “Aladdin”, com 67% e 60% de aprovação respectivamente no Rotten Tomatoes.



O live-action de "A Pequena Sereia" se baseia no filme lançado pela Disney em 1989 e conta a história da sereia Ariel que se apaixona perdidamente por um humano e tem o desejo de viver fora da água.

Confira abaixo algumas das críticas feitas ao longa:

London Evening Standard:

“Se a nova versão não for tão satisfatória quanto o desenho animado, é facilmente a melhor de todas as recentes adaptações live-action da Disney. A Pequena Sereia está estourando doces para a alma".

Screen Rant:

“Liderado por uma perfeita Halle Bailey, A Pequena Sereia é reforçado por uma caracterização mais profunda e um grande escopo, mesmo quando lida com falhas".

USA Today:



“Embora nem tudo corra bem, Halle Bailey anima esplendidamente esta Sereia como a ingênua jovem subaquática com sonhos de explorar a superfície".

Mama’s Geeky:



“Nem tudo é perfeito, mas A Pequena Sereia é a melhor das adaptações live-action da Disney até agora. Halle Bailey provou ser uma verdadeira princesa da Disney".





