Oscar 2023: confira lista de todos os vencedores da premiação

A cerimônia de premiação do Oscar terá Jimmy Kimmel como apresentador e a cantora Rihanna fará uma performance no evento

A cerimônia de premiação do Oscar 2023 acontece neste domingo, 12 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento homenageia os principais filmes, atores, técnicos, entre outras categorias do mundo cinematográfico e é a principal premiação de cinema do mundo.

A transmissão teve início às 20 horas com a entrada de celebridades e a cerimônia começou às 21 horas. No Brasil, o público pode assistir à premiação pelo canal da TV fechada TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.

Confira os vencedores do Oscar 2023:



Melhor Atriz Coadjuvante

Jamie Lee Curtis - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator Coadjuvante

Ke Huy Quan - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Direção

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Animação em Longa-metragem

"Pinóquio" de Guillermo Del Toro

Melhor Filme Internacional

"Nada de Novo no Front"

Melhor Música Original

"Naatuu Naatu", do filme "RRR", música de M.M. Keeravaani, letra de Chandrabose

Melhor Edição

"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo"

Melhores Efeitos Visuais

"Avatar: o caminho da água"

Melhor Roteiro Original

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Som

"Top Gun: Maverick"

Melhor Curta de Animação



"The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse"

Melhor Curta Documentário

"The Elephant Whisperers"

Melhor Trilha Sonora

"Nada de Novo no Front"

Melhor Design de Produção

"Nada de Novo no Front"

Melhor Figurino

"Pantera Negra: Wakanda para Sempre"

Melhor Maquiagem e Penteados

"A Baleia"

Melhor Fotografia

"Nada de Novo no Front"

Melhor curta live action

"An Irish Goodbye"

Melhor documentário

"Navalny"

