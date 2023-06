É Cinema: O POVO+ estreia programa com debates sobre cinema

Novo programa do O POVO+ promove discussões sobre a indústria cinematográfica a partir de lançamentos e festivais: Universo Marvel é o tema do programa de estreia

A cada 15 dias, convidados se reúnem para conversar sobre cinema, com dicas e apresentando filmes que estão no foco do debate na semana: esse é o mote que guia o novo programa do O POVO+, plataforma multistreaming do O POVO. Intitulado “É Cinema”, o projeto se inicia neste domingo, 11.

Os episódios serão comandados por Arthur Gadelha, roteirista, crítico de cinema, jornalista e integrante do Núcleo de Audiovisual do O POVO. “O foco do programa são lançamentos no circuito comercial de salas e nos festivais de cinema, mas a curadoria segue aberta também para pensar especiais de diretores, gêneros ou nacionalidades. Como o assunto é Cinema, num recorte amplo que estampa o próprio nome do programa, poderemos falar de muita coisa”, indica.

Segundo Arthur, “o essencial do programa é a conversa” e estimular debates sobre cinema. Assim, o espectador irá conferir sempre “um diálogo franco e humorado sobre assuntos de cinema que estão em pauta no momento, compartilhados por um convidado diferente a cada novo episódio”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz neste fim de semana; CONFIRA

O primeiro capítulo colocará no centro do debate o tema “Guardiões da Galáxia e o futuro da Marvel”, com a presença de Jansen Lucas.

Designer do O POVO e crítico de cinema, ele e Arthur conversarão sobre como o rumo do Universo Cinematográfico da Marvel foi afetado com a estreia do terceiro filme de “Guardiões da Galáxia” - adicionando à discussão a polêmica iniciada pelo cineasta americano Martin Scorsese. Afinal, Marvel é ou não é cinema?

“Não quero dar spoilers, mas discutimos o que o novo ‘Guardiões da Galáxia’ representa para o momento da grande empresa no cinema e o legado que o criador dessa trilogia deixa ao sair da Marvel e ir para sua concorrente direta, a DC. Além, claro, de nos aprofundarmos nos acontecimentos do filme e no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em si”, compartilha Jansen Lucas.

Mas, afinal, o que virá na sequência? O segundo episódio terá como convidado o escritor, realizador audiovisual e editor do Núcleo Audiovisual do O POVO, Abdiel Anselmo, para falar sobre o Ceará nos Festivais de Cinema.

Ambos alunos de escolas públicas de cinema, ele e Arthur debaterão sobre a intensa produção de cinema cearense nos últimos anos e como isso reverbera na presença dos festivais no Brasil e no mundo.

O capítulo irá ao ar em 25 de junho. Haverá espaço também para discutir sobre “Barbie”, que será lançado em julho nos cinemas brasileiros. Juliana Craveiro, produtora do Canal FDR, é a convidada da edição que será veiculada em 23 de julho para discutir sobre os efeitos da obra nas expectativas em torno dos blockbusters com figuras pop.

Para onde caminha o ciclo dos super-heróis no cinema? LEIA TAMBÉM



Para Arthur Gadelha, debater sobre as produções cinematográficas é falar de algo que ultrapassa as barreiras do “consumo”. “Debater sobre filmes, sejam eles quais forem, é tão importante quanto o próprio ato de vê-los, é uma forma de trazê-los para nós, fazer com que sejam nossos. Como proposto pelo formato dinâmico do programa, uma conversa que nunca encerra nada, mas que dá a largada”, aponta.

Jansen Lucas estende a explicação e acrescenta os ideais do programa: “Debater sobre cinema num todo é sempre importante, não importa qual seja o filme, sempre vai ter algo para se discutir. Talvez nem sempre pelo roteiro ou coisas do gênero, mas pelo que ele representa no momento da história ou da indústria. Essa é a ideia principal do programa: debater todas essas questões, sempre trazendo a pergunta ‘é cinema?’”.



Leia também | Confira matérias e críticas sobre audiovisual na coluna Cinema&Séries, com João Gabriel Tréz

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui