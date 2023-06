Anitta revela que usa creme feito do próprio sangue no rosto

A cantora Anitta revelou através das redes sociais que usa creme feito do próprio sangue para passar no rosto

Anitta estreou os stories de seu perfil dedicado aos fãs brasileiros na noite da última terça-feira, 6, e uma revelação da cantora chamou atenção dos seguidores. A artista contou que usa um creme feito com seu próprio sangue.

No Instagram, ela compartilhou detalhes da sua rotina de cuidados com a pele. Após mostrar que lava o rosto com sabonete que seja antiacne e antioleosidade, Anitta expôs o produto que adquiriu nos Estados Unidos.

"Foi a moça de Miami que fez o creme para mim. Eu tirei sangue, depois passaram na máquina para tirar o plasma e fizeram o creme para mim […] Esse creminho fica lá na geladeira, porque como tem parte do meu sangue, se eu não colocar na geladeira, ele estraga, fica com um cheirinho, e não é muito legal", explicou.

"Eu passo esse do sangue [nas partes íntimas] também. Mas esse não foi indicado, só que eu passo", acrescentou a artista.

Em uma live, Anitta explicou que decidiu usar um perfil voltado, exclusivamente, para os brasileiros por conta da criação de conteúdo em diferentes idiomas. Segundo ela, houve uma percepção do padrão no engajamento do seu perfil, que tende a cair nos países que não falam a língua que ela usa naquela postagem.

"Gosto de ficar fazendo stories para vocês, mas não dá para fazer nessa conta porque cai o meu engajamento lá fora. Para o Brasil, é um tipo de conteúdo que dá certo. Mas o que funciona aqui é péssimo lá para fora e vice e versa. O que funciona lá fora não engaja no Brasil. Então está muito difícil pra gente que está crescendo mais nas redes lá fora, de conseguir engajar nas duas coisas. Muito complicado ser global", brincou.

