Vinícius Júnior sofreu 10 casos de racismo desde 2021; relembre

Nesse domingo, 21, na partida Real Madrid X Valencia pela La Liga, Vinícius Júnior sofreu mais um ato de racismo por parte dos torcedores do time adversário, os quais o xingaram com injúrias raciais durante a partida de futebol.

O jogador do Real Madrid se manifesta em seu Twitter: “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas”.

Aos 27 minutos do segundo tempo, os torcedores do Valencia iniciaram as injúrias raciais aos gritos contra o atacante, no que o jogo foi paralisado por alguns minutos pelo árbitro, e o sistema de som do estádio externou um pedido para que os atos racistas fossem evitados.

Desde 2021, Vini Jr. é atacado com frequência por torcedores de times adversários. Mesmo com denúncias formalizadas, os casos foram arquivados ou ainda não chegaram a culpabilizar juridicamente os agressores.

Até o momento, as punições se restringiram a multas e suspensões temporárias de torcedores. Ninguém foi preso e nenhum dos clubes envolvidos sofreu medidas disciplinares desportivas.

Ao contrário, nota-se que os crimes de racismo cometidos contra Vinícius estão se intensificando. Só em 2023, já houve seis atos de preconceito racial contra o jogador. Confira o levantamento de 10 momentos em que Vinícius foi vítima de racismo na Espanha:

1. Ataque racista contra Vinícius Júnior - Barcelona 1 x 2 Real Madrid

Um ano após Vinícius entrar no Real Madrid, o primeiro episódio de racismo contra o atacante foi noticiado. O crime ocorreu no estádio Camp Nou, quando um torcedor proferiu ataques racistas contra Vini Jr.

O incidente, que foi denunciado às autoridades espanholas, foi arquivado pela falta de identificação do agressor.

2. Ataque racista contra Vinícius Júnior - Mallorca 0 x 3 Real Madrid

Após marcar dois gols, o jogador voltou a ouvir injúrias raciais, mais xingamentos de conotação racista, os quais, ao serem denunciados, não foram constatados como crime de ódio. Mais uma vez, o racismo sofrido por Vini saiu impune.

3. Ataque racista contra Vinícius Júnior - Atlético Madrid 1 x 2 Real Madrid

Antes mesmo da partida iniciar, já circulavam vídeos dos torcedores adversários cometendo racismo por meio de injúrias contra Vini. Nas proximidades do estádio, Vinícius é chamado de “macaco”

O caso chegou às autoridades, mas foi considerado apenas provocações entre torcedores, as quais foram enquadradas numa simples e normal rivalidade esportiva, visto que os insultos racistas duraram apenas alguns segundos”.

Além disso, na mesma semana em que esse caso ocorreu, o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, Pedro Bravo, se pronunciou sobre o ocorrido falando que Vini Jr deveria parar de provocar seus adversários e deixar de “fazer macaquices”:

“Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil", disse Pedro.

4. Ataque racista contra Vinícius Júnior - Valladolid 0 x 2 Real Madrid

Mais uma vez, ao comemorar o gol do time no qual joga, o atacante Vini Jr foi alvo de torcedores racistas do Valladolid.

Ao investigarem o caso, autoridades espanholas propuseram uma multa de 4 mil euros e o banimento dos torcedores envolvidos. 11 torcedores foram banidos pelo Valladolid pelo resto da temporada.

No Twitter, Vinícius criticou La Liga por não agir diante do racismo: "Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a LaLiga segue sem fazer nada... Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final a culpa é minha", escreveu ele.

O presidente da La Liga, Javier Terbas, retrucou o jogador na rede social: "A LaLiga combate o racismo há anos. Vini Jr, é muito lamentável e não é verdade publicar que a LaLiga não faz nada contra o racismo. Se informe melhor. Estamos à sua disposição para que todos juntos, possamos caminhar na mesma direção".

5. Ataque racista contra Vinícius Júnior - Real Madrid 3 x 1 Atlético Madrid



Um dia antes do jogo, torcedores do Atlético Madrid penduraram numa ponte da cidade um boneco com a camisa do atacante, simulando seu enforcamento. Junto ao boneco, havia mensagens contra o jogador e contra o Real Madrid.

Na internet, reverberou-se apoio ao Vinícius com a hashtag viral #BailaViniJr, além de mensagens de repúdio da Confederação Brasileira de Futebol e dos dois clubes que jogaram na partida.

6. Ataque racista contra Vinícius Júnior - Mallorca 1 x 0 Real Madrid



Um torcedor, cujo histórico já possui reincidentes racistas, proferiu insultos de conotação racial contra Vinícius Jr. O caso ainda está em andamento, e as autoridades espanholas estudam aplicar banimento do estádio durante 6 meses e uma multa de 3 mil euros.

7. Ataque racista contra Vinícius Júnior - Osasuna 0 x 2 Real Madrid

Mesmo no momento de silêncio realizado em homenagem às vítimas dos terremotos da Turquia e da Síria, Vinícius foi agredido verbalmente por torcedores racistas.

8. Ataque racista contra Vinícius Júnior- Betis 0 x 0 Real Madrid

Enquanto cobrava um escanteio, Vini Jr novamente é chamado de macaco, agora em Sevilha. O caso foi encaminhado pela La Liga para as autoridades espanholas.

9. Ataque racista contra Vinícius Júnior- Barcelona 2 x 1 Real Madrid

Novamente, torcedores do Barcelona foram denunciados por insultos racistas a Vinícius Junior durante a partida.

A La Liga emitiu uma nota: "Em vista dos eventos que aconteceram durante o jogo Barcelona x Real Madrid, no qual um intolerável comportamento racista foi novamente observado contra Vinícius Junior, a La Liga reportou os insultos racistas à Corte de Instrução de Barcelona. Esta é a oitava queixa feita pela La Liga às autoridades correspondentes por abusos racistas contra Vinícius Junior."

10. Ataque racista contra Vinícius Júnior - Valencia 1 x 0 Real Madrid

Anteriores ao jogo, vídeos em que torcedores do Valenciam cantam insultos racistas contra Vinícius, que, mais uma vez, é chamado de macaco.

Durante a partida no domingo, o atacante confrontou torcedores que o xingavam na arquibancada, fazendo com que o árbitro interrompesse o jogo por alguns minutos. No alto-falante do estádio, reverberou-se um aviso contra o racismo.