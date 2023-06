Influenciador fala mal de Anitta e é banido do TikTok: 'Vacilo'

Os fãs da cantora Anitta estão atentos a qualquer mínima menção na internet sobre a cantora. E não foi diferente quando o influenciador João Pedro falou mal da artista no TikTok.

Conhecido nas redes sociais como Gringo Carioca, o jovem criticou a toda poderosa alegando que a artista era a culpada pela sexualização brasileira nos Estados Unidos.

O comentário gerou uma revolta tamanha entre os internautas e fãs de Anitta, que conseguiram derrubar a conta do influenciador - que tinha milhões de seguidores. Após algumas horas, ele descobriu que sua rede social de vídeos não estava mais no ar.

"Minha conta no TikTok foi banida, tropa. Acabei de sair do futebol, isso é o maior vacilo o que fizeram. Eu perdi um ano de trabalho. Minha conta no TikTok foi banida, acabei de jogar bola, eu chego no carro... Que isso", lamentou.



o brilho sumindo a cada vídeo que passa pic.twitter.com/Fc8KD3rc6J — POPTime (@siteptbr) June 1, 2023

