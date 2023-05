Preta Gil fala sobre separação pela primeira vez: ‘Um caos’

A cantora Preta Gil comentou sobre sua separação pela primeira vez na madrugada desta terça-feira, 23, em seu perfil no Instagram. A conversa da artista com seus seguidores sobre o divórcio acontece meses após a informação ter sido confirmada.

Preta Gil e Rodrigo Godoy se separaram em abril de 2023. O casal esteve junto durante sete anos e o divórcio ocorreu enquanto a cantora tratava de um câncer no intestino. Na ocasião, Preta pediu para que seus fãs a “protegessem da nojeira”, pois estava realizando tratamento oncológico.

“As verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar.”, compartilhou a artista na época.

Preta Gil: entenda o câncer de intestino descoberto pela artista

No Story compartilhado nesta terça-feira, 23, a cantora escreveu sobre o retorno ao trabalho e citou, pela primeira vez, a separação de Rodrigo Godoy: “Hoje eu voltei a trabalhar (...) Depois de tantos meses parada sem pensar no trabalho, não porque não queria, mas porque não conseguia. A quimioterapia me deixava muito caidinha, ainda tive a sepse e a separação. Tudo ao mesmo tempo. Um caos.”.

