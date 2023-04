Preta Gil atualiza estado de saúde: "Não vou mais fazer quimioterapia"

A cantora Preta Gil, 48, revelou em seu perfil do Instagram que não fará mais as sessões de quimioterapia. Segundo ela, os médicos decidiram suspender essa abordagem para avançar com o tratamento com radioterapia. Preta enfrenta um câncer de intestino, descoberto em janeiro deste ano.

Na publicação, ela tranquiliza os fãs e informa que seu estado de saúde está melhorando. “Eu de fato melhorei demais o meu estado de saúde. Foi uma semana em que eu me recuperei em casa e isso faz toda a diferença [...] os médicos resolveram que não vou mais fazer quimioterapia e que vou partir direto para a radioterapia. Então começo daqui a uma semana", disse a artista.

A cantora falou da importância da família, dos amigos e dos fãs em seu processo de recuperação. "Conto com vocês sempre nas orações e na torcida. Elas chegam. Chegam o amor e as orações. Isso faz muita diferença neste processo de cura que estou vivendo”.

No vídeo, ela demonstra força e afirma que sua única opção é lutar. “Vamos para cima, porque não tem outra opção além de lutar. E isso eu sei fazer muito bem".

Luta contra o câncer

Em janeiro deste ano, Preta foi diagnosticada com um câncer no intestino e publicou um comunicado dizendo estar confiante e pedindo orações: "tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", disse em nota.

Em março, a cantora teve um choque séptico em meio a tratamento de câncer. A infecção foi provocada por uma bactéria. "Eu tive algumas sequelas por conta dessa assepsia, uma delas é no pulmão. Mas o pulmão está sendo tratado, estou tomando antibiótico, estou sendo assistida", contou.



