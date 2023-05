Centro Cultural Belchior será reinaugurado nesta quinta-feira, 18

O evento de reabertura do Centro Cultural Belchior marca também as comemorações de seis anos do equipamento

O Centro Cultural Belchior (CCBel), equipamento mantido pela prefeitura de Fortaleza em parceria com o Instituto Cultural Iracema, será reinaugurado nesta quinta-feira, 18. A programação de reabertura começará às 18 horas e terá como uma das atrações a cantora Júlia Dantas, com participação especial de Vannick Belchior.

A informação da reabertura foi divulgada pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) na manhã desta quarta-feira, 17. Além do show de Júlia Dantas, que estará acompanhada pela banda do músico Mimi Rocha, haverá performances circenses com malabares da Cia. Plural de Artes Cênicas.

O evento marca também as comemorações dos seis anos do equipamento cultural. Inaugurado em 18 de maio de 2017, o espaço é definido como “a casa de praia da música” e busca dar apoio à cena musical cearense. “A ideia é pensar constantemente o lugar do artista Belchior e seu legado no século XXI, a relação com a praia e com a diversidade da cena musical”, afirma o site do CCBel.

Em suas instalações, o Centro Cultural Belchior conta com auditório, duas galerias para exposições, salas multiuso e espaços para leitura, espaço gastronômico e mirante. Cada lugar é nomeado com o título de uma música de Belchior.



Reinauguração do CCBel

Quando : quinta-feira, 18, a partir das 18 horas

: quinta-feira, 18, a partir das 18 horas Onde : Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito

