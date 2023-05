Livro aborda a vida e a boemia de Fortaleza em poemas e crônicas

Livro "SolFerino" será lançado nesta sexta, 26, no Iate Clube de Fortaleza. A sexta obra do grupo apresenta a visão dos amigos sobre a vida na cidade

A Confraria Mambembe divulga seu novo livro nesta sexta-feira, 26. A sexta publicação do grupo, "SolFerino", será lançada no Iate Clube, a partir das 17 horas. Este é o primeiro trabalho deles em 2023, com a expectativa de produzir um novo livro para o segundo semestre.

Formada por amigos com habilidades e características diversas, a Confraria reúne poetas, cronistas, contistas, desenhistas e outros. Desde o fim da década de 1990, esse grupo se reúne para divulgar seus trabalhos sobre a vida e o cotidiano de Fortaleza.

A amizade, contudo, vem de antes. Nos anos 1970, Dejoces Baptista, que coordena a publicação, conta que sua turma de boêmios se reunia no Botequim do Seu Airton. Pela necessidade de mudar o botequim para uma casa abandonada, que pertencia à família de Airton, os amigos publicaram “Catedral”, seu primeiro livro, para arcar com os custos da reforma do lugar.

Hoje o bar já foi fechado, mas Dejoces explica: “o botequim continua existindo mesmo sem um espaço físico, todo lugar onde nossos amigos se encontram vira a "Mesa do Seu Airton’”. Ele diz que a ideia de seguir fazendo publicações foi sendo levada como uma “brincadeira de amigos”. Eventualmente, os livros foram apelidados de “almanaques” pelo já falecido professor Gilmar de Carvalho.

Segundo Romeu Duarte, cronista do O POVO e um dos autores, o livro é um retrato da cidade de Fortaleza pela perspectiva dos artistas. “É uma maneira de a gente viver a vida e se expressar”, disse. A obra traz um compilado de poemas, crônicas, ensaios, ilustrações e mais, sendo assinados por arquitetos, professores e “o tipo de pessoa que você pode encontrar no botequim”.

“Nós não temos aspirações literárias, a ideia é fazer uma brincadeira entre amigos”, Dejoces esclarece sobre o significado do projeto. Por isso, eles não buscam patrocínios ou fundos, cada autor contribui com uma “cotinha” e assim passam adiante suas percepções sobre a Cidade.

Apesar de ser um projeto de paixão que serve primeiramente como uma atividade para os amigos de longa data, o projeto pretende ser crítico à falta de incentivo público à cultura da Capital.

A capa é ilustrada por Totonho Laprovítera, e os autores envolvidos são Durval Aires, Marlúcia Araújo Bezerra, Dejoces Batista Jr., Domingos Linheiro, Sílvio Barreira, Lenina Barreira, Joaquim Cartaxo, Romeu Duarte Jr., Socorro Sales, Luciene Simões e Sérgio Redes.

Lançamento do livro SolFerino

Quando : Esta sexta-feira, 25, às 17 horas.

: Esta sexta-feira, 25, às 17 horas. Onde : Iate Clube de Fortaleza (Av. Vicente de Castro, 4813 - Cais do Porto)

: Iate Clube de Fortaleza (Av. Vicente de Castro, 4813 - Cais do Porto) Quanto: R$ 50, pode ser adquirido no lançamento



