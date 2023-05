Jornalista cearense lança livro de poesias inspirado na natureza

Inspirado pela natureza, o livro de poesias "Rosa dos ventos", estreia da jornalista Ana Márcia Diógenes em uma publicação do gênero, será lançado a partir das 11 horas do próximo dia 3 de junho no Espaço Cultural Gilmar de Carvalho do Café Passeio, que fica no Passeio Público. A obra reúne 80 poemas que abordam diferentes vieses da água, terra, fogo e ar.

Com prefácio da escritora Mell Renault e posfácio da poeta e professora Sarah Munck Vieira, "Rosa dos ventos" convida a um olhar que insiste em destacar o lirismo do cotidiano. A publicação é da Editora Minimalismos (SP) e pode ser adquirida no site.

Apesar de ser a primeira publicação poética de Ana Márcia, a obra vem na esteira de série de lançamentos literários recentes da jornalista, como os contos longos “Reze que meus pés não apontam para você” e "Pérfuro-Matante". A autora planeja, ainda, lançar dois livros de contos e um romance até 2024.

Reconhecida pela trajetória no jornalismo, Ana Márcia Diógenes já trabalhou no O POVO e foi professora da área. Atualmente, é consultora, palestrante e colunista do O POVO+, entre outras atividades.

Lançamento de "Rosa dos ventos"

Quando: 3 de junho, às 11 horas

3 de junho, às 11 horas Onde: Café Passeio (Espaço Cultural Gilmar de Carvalho, no Passeio Público, Centro)

Café Passeio (Espaço Cultural Gilmar de Carvalho, no Passeio Público, Centro) Preço do livro: R$ 45

R$ 45 Acesso livre; música ao vivo de 12h30min às 15h30min, com cobrança de couvert artístico de R$8 a partir de 13 horas



Mais informações: @namarcia

