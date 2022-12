João Gomes lança músicas com participações de Fagner e Vanessa da Mata

As canções são da terceira parte do novo EP e DVD 'Acredite' de João Gomes

O artista João Gomes estreia a última parte do seu novo EP e DVD "Acredite" com quatro músicas inéditas gravadas em agosto no Marco Zero, em Recife. Com participação dos artistas Fagner e Vanessa da Mata, o projeto estará disponível nas plataformas digitais simultaneamente nesta quinta-feira, 1º.

Autodeclarado fã da Vanessa da Mata, João Gomes canta um mashup de "Só você e eu/Amado" na versão forró com a artista. Além dessa canção, "Lembra", de autoria de Marquinho da Serra, será lançada na voz do cantor com participação de Fagner.

As canções: “Pode Ficar” e “Pode Maltratar” também fazem parte do setlist. A primeira tem como compositores Hilkias Cristiano Trindade de Jesus e Lennon dos Santos Barbosa Frassetti e será apresentada na versão forró.

Já a canção “Pode Maltratar” foi composta por Daniel Mendes, Diggo, Washington Jr., Léo Soares e Gabriel Cantini e anunciada por João Gomes como música “para os corações apaixonados”. No estilo forró eletrônico, a letra aborda uma relacionado que supera diferenças quando o casal está junto. As informações são da colunista Fábia Oliveira, portal Em Off.



