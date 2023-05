Rita Lee: câncer de pulmão que levou à morte da cantora é o 2º mais mortal entre mulheres; entenda a doença

Artista foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão em março de 2021, mas estava em remissão

A cantora Rita Lee morreu nessa segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamento contra a doença desde então.

Pelas redes sociais, a família da cantora divulgou um comunicado sobre o falecimento. “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".

O diagnóstico de câncer no pulmão esquerdo foi recebido pela cantora em 2021. Desde abril de 2022, Rita Lee estava em remissão do câncer que é o segundo mais mortal entre mulheres no Brasil.



Rita Lee: Qual era a doença da cantora?

Em maio de 2021, Rita Lee foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo após exames de rotina. Ela passou por tratamento com sessões de imunoterapia e radioterapia.

O câncer de pulmão é uma das formas mais comuns dos tumores no Brasil. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer no pulmão é o terceiro mais comum em homens (depois de próstata e cólon e reto) e o quarto em mulheres (depois de mama, cólon e reto e colo do útero).

O Inca afirma que esse tipo de tumor é o primeiro em todo o mundo desde 1985, tanto em incidência quanto em mortalidade. O tabagismo segue sendo o grande responsável pela doença.

A doença está também entre as formas mais letais de câncer no Brasil. É o câncer que mais mata entre homens e o segundo câncer mais mortal entre mulheres.

Rita Lee: O que é remissão do câncer?

Em abril de 2022, Rita Lee compartilhou a notícia de que estava curada. A remissão, como aconteceu com a cantora, significa que os sinais e sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes. Ela pode ser completa, quando todos os sinais e sintomas do câncer desapareceram, ou parcial.

O termo é usado quando não se detectam mais células cancerígenas em exames de imagem e laboratoriais - ou seja, de que há uma resposta positiva ao tratamento. Não é possível, porém, garantir que o câncer sumiu e não irá voltar.

Normalmente, o paciente é considerado curado quando o câncer permanece em remissão completa por cinco anos ou mais. Por isso, os médicos eviram falar em “cura” antes do tempo. Nesse período, o paciente precisa fazer consultas médicas regulares mesmo estando sem sintomas.

Desde a notícia da cura, Rita vinha mantendo a mesma rotina em casa, reclusa ao lado do músico Roberto de Carvalho, seu companheiro desde 1976 e pai dos três filhos (Beto, João e Antônio).