Marina Sena e BaianaSystem têm shows remarcados para agosto em Fortaleza

Marina Sena e BaianaSystem se apresentarão em Fortaleza no dia 20 de agosto deste ano. Os shows, que estavam previstos para acontecer em março, foram adiados em respeito às medidas de distanciamento social.

Os dois artistas farão parte do Festival Zepelim de Música e Artes, que também trará outras atrações musicais, além de intervenções artísticas, feiras gastronômicas e ações relacionadas à moda.

Os ingressos que já foram adquiridos continuam válidos para a nova data. Quem preferir receber o reembolso do valor da entrada deve entrar em contato com a Bilheteria Virtual por meio de seu e-mail.

“O Zepelim Summer Experience foi sonhado e planejado para ser o evento de lançamento do Festival Zepelim de Música e Artes, porque até recentemente os indícios nos davam a esperança de que seria a hora, enfim, de mostrarmos para vocês um pouco do que será o Festival Zepelim de Música e Artes”, explicou o evento em nota compartilhada nas redes sociais.

“O avanço da vacinação nos deu esperança de que pudéssemos realizar nosso evento e trabalhar para entrar na história com grandes atrações nacionais já no nosso start! Contudo, o novo avanço do contágio somado aos decretos nos dizem que vamos ter que esperar para nos encontrarmos”, afirmou sobre o motivo de adiar o festival.



