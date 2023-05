Remake de ‘A Cor Púrpura’ ganha primeiro trailer; assista

A produção cinematográfica “A Cor Púrpura” ganhou o primeiro trailer oficial, que foi divulgado nesta segunda-feira, 22.

A adaptação do musical, estreado na Broadway originalmente em 2005, conta com Fantasia Barrino (“O mordomo da Casa Branca”), Taraji P. Henson (“Estrelas Além do Tempo”) e Danielle Brooks (“Orange is the New Black”) no elenco principal.

Baseado no livro de Alice Walker, “A Cor Púrpura” acompanha a trajetória de famílias negras, com foco nas mulheres, que viviam no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, durante o século XX. O drama apresenta as dores e violências dessa população na época.

A versão musical foi lançada nos palcos da Broadway em 2005, já a primeira adaptação ao cinema estreou em 1986. No longa-metragem atual, a produção conta com Oprah Winfrey, que estrelou o primeiro filme, e Steven Spielberg, que dirigiu o longa da década de 1980.

No longa-metragem de 2023, Colman Domingo (“Euphoria”), Halle Bailey (“A Pequena Sereia”), Aunjanue Ellis (“King Richard”), além dos músicos H.E.R. e Jon Batiste, também integram o elenco.

“A Cor Púrpura” está previsto para ser lançado nos cinemas internacionais no dia 25 de dezembro deste ano.

“A Cor Púrpura”: assista o trailer



