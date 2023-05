Cineasta cearense exalta Lula em exibição de filme em Cannes

O cineasta cearense Karim Aïnouz exaltou o Brasil e o governo Lula durante discurso feito na estreia do filme dirigido por ele,"Fireband", no Festival de Cannes. A produção concorre à Palma de Ouro e foi exibida na noite deste domingo, 21, no Teatro Lumière, onde as sessões de gala do evento acontecem.

Depois da exibição do longa, Karim falou sobre o projeto e agradeceu aos atores Alicia Vikander e Jude Law pelo trabalho interpretando Catherine Parr e Henrique 8º no enredo.

O cearense aproveitou a ocasião para exaltar o Brasil durante a fala. “Viva o Brasil! Viva o cinema brasileiro! Viva o Lula”, exaltou. O discurso foi recebido com uma salva de palmas. A produção do cearense foi bem recebida no Festival, com diversas críticas positivas.

Firebrand

Em entrevista dada à Folha de São Paulo, ainda antes da estréia, o diretor afirmou que a nova produção foi fruto do descaso do governo Bolsonaro com o audiovisual no Brasil. Sem incentivo no país de origem, logo após ganhar o prêmio da mostra Um Certo Olhar, de Cannes, com “A vida invisível”, o que não faltaram foram convites fora do País. Ele aceitou então dirigir "Firebrand" na Inglaterra.

A produção de Karim apresentada em Cannes conta a história de Henrique 8º e mais especificamente da última esposa, Catalina Parr, que sobreviveu ao casamento com um monarca que decapitou as duas esposas anteriores (Ana Bolena e Catalina Howard).

O diretor é conhecido por apresentar um olhar sensível, construindo relações afetivas com delicadeza. Por isso, talvez seja estranho, em primeiro momento, que ele esteja dirigindo um longa que fala sobre a dinastia Tudor. A proposta, no entanto, é focar na astúcia e resistência de Catalina Parr.

O roteiro de início tinha um certo tom de veneração à figura de Henrique 8º, mas esse foi um traço que Karim fez questão de modificar aos poucos, além de colocar a sensibilidade e outras características próprias dele na produção.



