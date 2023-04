Broadway realiza última apresentação de ‘O Fantasma da Ópera’

Um dos musicais mais conhecidos mundialmente, “O Fantasma da Ópera” teve última apresentação realizada neste domingo, 16. Estreado na Broadway no ano de 1988, o musical baseado no romance de Gaston Leroux foi o espetáculo mais antigo e o que ficou mais tempo em cartaz no famoso teatro dos Estados Unidos.

Contabilizando mais de 12 mil performances desde sua estreia, “O Fantasma da Ópera” também foi o espetáculo musical com maior número de exibições na casa localizada no bairro de Manhattan, em Nova York.

A peça acompanha a história de Christine Daaé, uma bela soprano que se torna a grande obsessão do gênio musical conhecido como "O Fantasma da Ópera", pois ninguém nunca o viu ou sabe quem é. Em 2004, a história ganhou uma versão para o cinema e contou com Gerard Butler e Emmy Rossum no elenco.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM 'Wicked': filme com Ariana Grande e Cynthia Erivo divulga imagens

Tendo sido visto por mais de 19 milhões de pessoas e acumulado uma bilheteria de cerca de 1,3 bilhão de dólares, “O Fantasma da Ópera” chegou a 13.981ª e última performance após 35 anos da estreia.

'O Fantasma da Ópera': a despedida

Segundo informações do The New York Times, o evento de despedida contou com 6.500 pessoas na produção, sendo 400 atores e uma orquestra formada por 27 músicos - que é considerada a orquestra de fosso mais longa da Broadway.

O encerramento de “O Fantasma da Ópera” da programação da Broadway já havia sido anunciado em setembro de 2022. Na época, a bilheteria para a então última exibição alcançou cerca de 2,2 milhões de dólares, sendo a maior arrecadação dos 35 anos.

O pico de vendas fez com que Cameron Mackintosh, produtor do musical, mantivesse a peça em cartaz até o dia 16 de abril de 2023.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags