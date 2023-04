A Pequena Sereia: Halle Bailey canta "Part of Your World"; assista

A Disney divulgou nesta quarta-feira, 26, um vídeo em que Halle Bailey canta “Part of Your World”, música que integra a trilha sonora oficial de “A Pequena Sereia”. O live-action está previsto para estrear nos cinemas no dia 26 de maio.

Com a cantora e atriz Halle Bailey no papel de Ariel, o longa-metragem tem direção de Rob Marshall (“O Retorno de Mary Poppins”), e produção musical assinada por Alan Menken, compositor das músicas do filme animado de 1989, em parceria com Lin-Manuel Miranda (“Tick, Tick... Boom!”, “Moana”, “Encanto”).

Além de “Part of Your World”, canções clássicas do filme original, como “Poor Unfortunate Souls”, “Kiss the Girl” e “Under the Sea”, este ganhou a estatueta de Melhor Canção Original no Oscar de 1990.

“A Pequena Sereia” traz Jonah Hauer-King, no papel do príncipe Eric, e Melissa McCarthy como a vilã Úrsula. O elenco do filme também contará com Jacob Tremblay (“Extraordinário”), Awkwafina (“Podres de Ricos”), Daveed Diggs (“Snowpiercer”) e Javier Bardem (“Mãe!”).

A Pequena Sereia

A Pequena Sereia: confira o teaser do live-action

Confira o teaser direto no YouTube

