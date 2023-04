'Wicked': filme com Ariana Grande e Cynthia Erivo divulga imagens

A aguardada adaptação do musical "Wicked" teve as primeiras imagens divulgadas pelo cineasta Jon M. Chu. No Twitter, o diretor compartilhou duas imagens que revelam, à distância, a primeira visão das personagens Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo, e Glinda, vivida por Ariana Grande, no projeto.



"Não contaram a você toda a história. O que acontece quando você sai da Estrada dos Tijolos Amarelos?", escreveu Jon na legenda, além de informar que a obra está "atualmente em produção em Oz".

As imagens são marcadas por fundos escuros, mas trazem elementos de identificação das célebres personagens, como as cores e as roupas específicas.

O projeto de "Wicked" conta no elenco, ainda, com nomes como Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ethan Slater, Michelle Yeoh e Bowen Yang. Estão previstos dois filmes da nova adaptação do musical, inspirado no universo de "O Mágico de Oz", com o primeiro tendo previsão de lançamento para dezembro de 2024.

