75 anos de Steven Spielberg: Telecine exibe filmes em sua homenagem

Steven Spielberg tem uma carreira extensa como diretor de cinema e é, hoje, um dos nomes mais populares da indústria cinematográfica. Ele, que já dirigiu quase 40 filmes, sendo muitos deles sucessos de bilheteria, está no período de lançamento de sua próxima produção: a adaptação da Broadway “Amor, Sublime Amor”.

O norte-americano de Ohio, que completa 75 anos neste sábado, 18 de dezembro, será homenageado pelo Telecine durante a semana. Em referência ao seu aniversário, o canal de televisão exibe 18 longas-metragens de Spielberg.

A programação “Semana 75 Anos de Spielberg” estreia com “The Post: A Guerra Secreta” na terça-feira, 14. Com Meryl Streep, Tom Hanks e Sarah Paulson entre os protagonistas, enredo mostra a história real do The Washington Post, um jornal local que põe sua longevidade em risco para expor os segredos do governo dos Estados Unidos em relação à Guerra do Vietnã.

Também haverá a transmissão de “E.T.: O Extraterrestre”, um dos grandes sucessos de bilheteria do mundo. Na obra de ficção científica, Elliott é um menino que faz amizade com um alienígena. O garoto tentará manter a criatura em segredo para salvá-lo de ameaças.

Outro filme que será exibido é o drama histórico “A Lista de Schindler”. Oskar Schindler é um empresário que se beneficiava da Segunda Guerra Mundial e era um dos membros do Partido Nazista. Ele, porém, começa uma missão para salvar mais de mil judeus dos campos de concentração.

O Telecine ainda colocou na programação todos os filmes da saga de “Indiana Jones”, que conta as enrascadas do professor de arqueologia que também é aventureiro nas horas vagas, durante vários períodos da história do mundo. Haverá a exibição dos quatro longas-metragens em sequência: “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida”, “Indiana Jones e o Templo da Perdição”, “Indiana Jones e a Última Cruzada” e “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”.

Outras obras serão: “Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros”, “Prenda-me Se For Capaz”, “O Resgate do Soldado Ryan”, “Tubarão”, “Minority Report: A Nova Lei” e “A.I. - Inteligência Artificial”.

Programação completa

terça-feira, 14

22 horas - The Post: A Guerra Secreta

Onde: no Telecine Premium

quarta-feira, 15

19h25min - Minority Report: A Nova Lei

22 horas - Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros

Onde: no Telecine Action

quinta-feira, 16

00h15min - Jurassic Park: O Mundo Perdido

Onde: no Telecine Action

17h10min - O Terminal

19h30min - Prenda-me Se For Capaz

22 horas - E.T.: O Extraterrestre

Onde: no Telecine Fun

sexta-feira, 17

16h30min - Lincoln

19h05min - O Resgate do Soldado Ryan

22 horas - A Lista de Schindler

Onde: no Telecine Touch

sábado, 18

01h25min - Munique

Onde: no Telecine Touch

15h35min - Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

17h40min - Indiana Jones e o Templo da Perdição

19h45min - Indiana Jones e a Última Cruzada

22 horas - Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Onde: no Telecine Pipoca

domingo, 19

18h20min - Encurralado

20 horas - Louca Escapada

22 horas - Tubarão

Onde: no Telecine Cult

segunda-feira, 20

00h15min - A.I.: Inteligência Artificial

Onde: no Telecine Cult



