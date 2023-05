Foo Fighters divulga nome do novo baterista; conheça Josh Freese

Com shows no Brasil marcado para setembro, o Foo Fighters anunciou Josh Freese como novo baterista

Após meses de suposições, o Foo Fighters divulgou quem será o novo baterista da banda de rock. Josh Freese, de 50 anos de idade, foi anunciado como novo integrante do grupo em transmissão ao vivo realizada no último domingo, 21.

Com um grande currículo musical, Josh Freese já passou por diversas bandas, como Guns N’ Roses, The Offspring, Paramore, Blink-182, enquanto baterista substituto. Também participou de gravações e turnês de várias outras bandas estadunidenses.

Josh ocupará a vaga deixada por Taylor Hawkins, baterista da formação original do FF, que faleceu dias antes da apresentação da banda no Lollapalooza Brasil 2022. Durante as apresentações em tributo a Hawkins, Josh Freese participou dos shows em homenagem ao baterista.

Foo Fighters: outros bateristas foram indicados

Antes da confirmação de que Josh ocuparia a vaga de novo baterista do Foo Fighters, vários outros nomes conhecidos do meio foram indicados para o posto deixado por Taylor Hawkins.

Em março deste ano, Matt Cameron era um dos nomes mais prováveis para integrar a banda. O baterista já trabalhou com as bandas Pearl Jam e Soundgarden e, assim como Josh Freese, também foi convidado para tocar durante os shows de tributo a Hawkins.

Foo Fighters: novo álbum e show no Brasil

Previsto para ser lançado no dia 2 de junho, Foo Fighters está nos últimos preparativos para o novo álbum “But Here We Are”, que será o primeiro disco da banda sem a presença de Taylor Hawkins.

A banda também inicia nova turnê neste mês, com primeiro show marcado para esta quarta-feira, 24, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Foo Fighters também fará shows no Brasil no mês de setembro. A banda se apresentará em Curitiba, no dia 7, e será atração principal do The Town, no dia 9.



