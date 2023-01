The Town: Foo Fighters é a primeira atração internacional confirmada

A banda de rock Foo Fighters está confirmada para se apresentar no dia 9 de setembro na programação do The Town

O The Town, festival que promete ser sucesso durante o mês de setembro e irá ocorrer em São Paulo, divulgou SUa primeira atração internacional. A banda de rock americana Foo Fighters está confirmada para se apresentar no dia 9 de setembro, no palco Skyline.

A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira, 12, nas redes sociais do Festival. Além da banda, Ludmilla também está confirmada para se apresentar no palco Skyline. O show da cantora, que estará neste fim de semana em Fortaleza durante programação do Férias na PI, irá ocorrer no dia 7 de setembro.

Leia também | Shows no Brasil em 2023: confira a programação



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Ludmilla, Iza e Criolo também já foram confirmados no The Town. A programação completa do festival será divulgada em breve.

The Town

Com Foo Fighters, Ludmilla, Iza, Criolo e mais

Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo)

Quando: 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro



Tags